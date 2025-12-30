Amanda Meirelles rebateu críticas sobre mudança na aparência - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2025 14:02

Rio - Amanda Meirelles rebateu as críticas após compartilhar uma selfie que evidenciou as mudanças em seu rosto. A campeã do "BBB 23" confessou que realizou procedimentos estéticos mas também destacou os cuidados com a pele.

"Essa sou eu pós praia, sem filtro, sem nada e com a pele maravilhosa de quem cuida diariamente. Estava me divertindo e rindo com os comentários. Eu postei esses dias uma foto que realmente fiz uma make mais pesada e deu aquele 'pam'. As pessoas começaram: 'Nossa, ela tem 5, 6 litros de ácido hialurônico na boca'. Gente, tenho meia seringa", explicou.

"Tenho botox, tenho preenchimento, tenho estimulador de colágeno e fiz laser também para melhorar a qualidade de pele. Tudo bem pensado, proporcional e com muito cuidado com meu corpo", acrescentou a ex-BBB.

Amanda ressaltou o costume dos internautas em fazer comentários negativos sobre os outros. "As pessoas adoram criticar. Outras vão olhar agora [sem filtro] e falar: 'Você tem que se cuidar, está com o cabelo bagunçado'. Tem gente que fala: 'Abusou do Mounjaro'. Teve uma galera que falou assim: 'Colocou silicone'. Tenho esse peito há cinco, seis anos, mas só agora as pessoas [notaram]", disse ela.