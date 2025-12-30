Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão anuncia fim do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2025 11:53

Rio - Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 60 anos, utilizou os stories do Instagram, na manhã desta terça-feira (30), para anunciar o fim do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39. Ela destacou que o término foi "amigável e respeitoso" e pediu a compreensão dos seguidores.

"Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos, mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes", iniciou Margareth.



"Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será. Agradecemos o carinho e o respeito e pedimos respeito e empatia neste momento, afinal, encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe e cuide sempre da vida de vocês", concluiu ela.

Na mesma rede social, Danilo também fez o comunicado sobre o término. "Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias. Ninguém nunca me fez sorrir como você e tenho certeza que você também foi muito feliz nesse período. Não tenho absolutamente nada a reclamar de você, muito pelo contrário. Somente agradecer".

Por fim, ressaltou, assim como Margareth, que o ponto final na relação foi de maneira tranquila. "Terminamos de cabeça erguida com honestidade e transparência. Jesus ilumine seus passos. Estarei sempre aqui".

Margareth e Danilo tornaram o namoro público em fevereiro deste ano. O músico costumava aparecer com frequência nas redes da mãe de Virginia desde o início da relação. Em novembro, Margareth chegou a rebater críticas direcionadas ao então namorado, que até foi chamado de "interesseiro".