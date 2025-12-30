Deborah Secco fez declaração apaixonada para o namorado, Dudu Borges - Reprodução/Instagram

Deborah Secco fez declaração apaixonada para o namorado, Dudu Borges Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2025 17:57

Rio - Deborah Secco segue curtindo a estadia em Maceió, Alagoas, e aproveitou para se declarar ao namorado, Dudu Borges, nesta terça-feira (30). A atriz compartilhou o vídeo que o produtor musical gravou enquanto ela caminhava em direção ao mar.

fotogaleria

"Amo que você me faz sorrir", afirmou a artista.

Deborah Secco e Dudu Borges assumiram o romance em abril deste ano. O namoro com o produtor é o primeiro relacionamento público da atriz desde o término do casamento com Hugo Moura, com quem teve a filha, Maria Flor, de 10 anos.