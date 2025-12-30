De biquíni, Isis Valverde surge deslumbrante em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram
Isis Valverde e mais famosos curtem viagem em Fernando de Noronha
Alessandra Ambrosio, Karoline Lima, Léo Pereira e Paulinho Vilhena também estão se divertindo no arquipélago em Pernambuco
Mãe de Virginia Fonseca anuncia fim do relacionamento com sanfoneiro
Margareth Serrão e Danilo Nascimento estavam juntos há 11 meses e comunicaram o término, na manhã desta terça-feira (30)
Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha
Serena é fruto do casamento do sertanejo com Jade Magalhães
Thais Carla se impressiona com emagrecimento: 'Última vez que pesei isso tinha 16 anos
Influenciadora digital passou cirurgia bariátrica em abril e desde então mostra saudável
Key Alves deixa maternidade com a filha
'Hora de ir para casa', falou a ex-BBB com a primogênita, Rosamaria, nos braços
Internautas reagem ao fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela
Término do relacionamento entre os cantores - que haviam oficializado a relação em outubro - dividiu opiniões
