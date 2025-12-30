De biquíni, Isis Valverde surge deslumbrante em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

De biquíni, Isis Valverde surge deslumbrante em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2025 12:45

Rio - Vários famosos estão curtindo as férias do fim de ano em Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco. Uma das personalidades é Isis Valverde, que surgiu deslumbrante em cliques praianos, em registros compartilhados nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (30).

"Recarregando", legendou a atriz, em texto traduzido para o português. De biquíni preto, ela aproveitou as altas temperaturas do cenário paradisíaco para renovar o bronzeado. Para se proteger dos raios solares, usou chapéu, no estilo bucket, de uma grife italiana. Isis está acompanhada do marido, Marcus Buaiz.

Alessandra Ambrosio também está se divertindo no mesmo local. "Alguns momentos de magia", escreveu a modelo, ao mostrar um vídeo repleto de areia, sol, mar e céu azul. Ambrosio, inclusive, encontrou Karoline Lima durante a viagem.

Na mesma rede social, a loira brincou que viu a modelo na praia, mas ficou com vergonha de pedir para tirar foto com ela. Mais tarde do mesmo dia, as duas foram ao show de João Gomes, na noite desta segunda (29). "Ficamos uma do ladinho da outra e eu fingindo costume. Não vou chegar muito afobada [tipo]: 'Ai, você é muito maravilhosa'. [...] Eu não tive essa coragem, mas era a minha vontade", brincou Karoline.

Em seguida, ela contou que teve ajuda de uma colega, que falou para Alessandra: "'Ela [Karoline] está desde cedo querendo tirar foto contigo' [...] Eu toda sem jeito. Mas por um lado foi ótimo, porque a menina me 'descongelou'". A influenciadora, inclusive, publicou a foto com a modelo no feed.

No mesmo compilado de cliques, Karol mostrou que curtiu um passeio de barco e até ficou em cima de uma espécie de prancha no mar, com tubarões embaixo. Além disso, posou em clima de romance com o namorado, Léo Pereira. A loira e o zagueiro do Flamengo reataram o relacionamento recentemente.

Mais uma personalidade que escolheu Noronha como o destino para as férias foi Paulinho Vilhena. O ator compartilhou cliques se divertindo com a mulher, Maria Luiza, e a filha, Manoela, de 2 anos. O casal também prestigiou o show do dono do hit "Coração de Vaqueiro".