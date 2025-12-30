Key Alves deixa maternidade com a filha, Rosamaria - Reprodução de vídeo / Instagram

Key Alves deixa maternidade com a filha, RosamariaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/12/2025 08:48

Rio - Key Alves, de 25 anos, mostrou nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), que recebeu alta da maternidade com a filha recém-nascida, Rosamaria. A neném - fruto do relacionamento da ex-BBB com o sertanejo Bruno Rosa - usou roupinha vermelha para deixar o hospital.

"Hora de ir para casa. Primeiro contato da Rosamaria vai ser um cachorro [risos]", falou a jogadora de vôlei, com a primogênita nos braços. Em seguida, a mamãe se surpreendeu com a reação da pequena: "Ela está rindo, gente". As duas posaram juntinhas em frente a uma árvore de Natal. Até o momento, Key optou por não mostrar o rostinho dela.

Ao chegar na residência, ela contou que o cachorro de estimação, Tody, está com ciúmes da nova integrante da família. "Já cheguei em casa e olha só quem está com 'ciuminho' da irmãzinha. Agora eu tenho um neném, filho. Olha como ele fica, gente, com ela. Calma, filho. É a sua irmãzinha", disse, enquanto amamentava Rosamaria.



A atleta também mostrou detalhes do quartinho da filha, com decoração inspirada em cavalos e fazenda. "O sonho está completo". Além disso, Rosamaria tomou o primeiro banho em casa. "Minhas próximas noites por anos", escreveu.

A primogênita do casal nasceu na sexta-feira (26), na maternidade São Luiz Star, em São Paulo. A ex-BBB e o cantor - que estão juntos desde maio de 2024 - anunciaram a novidade nas redes. Key revelou que estava grávida em julho.