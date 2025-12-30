Fernanda Torres conquistou Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama - AFP

Publicado 30/12/2025 05:00

Rio - O ano de 2025 foi agitado no mundo das celebridades. Teve debate após a saída de Paolla Oliveira da Grande Rio e o anúncio da nova rainha de bateria, vitória de Fernanda Torres no Globo, o Brasil vencendo o Oscar, show gratuito de Lady Gaga em Copacabana, casamentos, términos e muito mais.

Virginia Fonseca na Grande Rio

A influenciadora ocupou a vaga de rainha de bateria da agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após a saída de Paolla Oliveira e virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais. A escolha dividiu opiniões e gerou debates sobre representatividade e tradição nas escolas de samba.

Prêmios do Cinema Nacional

Um dos momentos mais celebrados pelos brasileiros em 2025 foi a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Ela levou a estatueta na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama pelo trabalho como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui" e desbancou Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet. O longa-metragem dirigido por Walter Salles ainda faturou o Oscar de Melhor Filme Internacional, marcando a primeira vitória brasileira na história da premiação.

Gagacabana

Em maio, Lady Gaga fez uma apresentação histórica na praia de Copacabana e entrou para o Guinness Book como a dona do maior público em show gratuito de uma artista feminina ao reunir 2,5 milhões de pessoas nas areias da Princesinha do Mar. A cantora norte-americana retornou ao Brasil após 13 anos para se apresentar com a turnê "Mayhem", título do sétimo álbum da carreira da estrela pop.

Novos Romances

Os romances foram destaques na vida das estrelas. A ex-BBB Alane Dias oficializou o envolvimento com Francisco Gil em março. Anitta voltou a viver um novo relacionamento ao engatar namoro com Ian Bortolanza. Depois de muitas especulações, Zé Felipe assumiu o romance com Ana Castela, enquanto Virginia Fonseca também seguiu em frente e engatou relação com o jogador Vinicius Junior. A influenciadora Bruna Unzueta e a jogadora da seleção brasileira de vôlei Gabi Guimarães estão juntas.

Casamentos

O ano de 2025 promoveu muitas celebrações de amor e os casais oficializaram suas uniões. Sabrina Sato e Nicolas Prattes subiram ao altar em uma cerimônia cheia de estilo. Isis Valverde e Marcus Buaiz também se casaram, assim como Selena Gomez e Benny Blanco, que trocaram votos em uma festa discreta. Jakeline Oliveira e Mariano celebraram a união cercados de amigos e familiares, enquanto Ana Maria Braga e Fábio Arruda também formalizaram a relação na mansão da apresentadora.

Términos

Uma onda de separações invadiu o mundo dos famosos em 2025. Pitty e Daniel Weksler terminaram em janeiro após 14 anos de casamento. Nomes como Sarah Aline e Rhudson Victor, Bruna Marquezine e João Guilherme, Marcello Novaes e Saory Cardoso, Benício Huck e Duda Guerra, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, MC Poze do Rodo e Vivi Noronha, Lorena Maria e MC Daniel, Virginia Fonseca e Zé Felipe, Iza e Yuri Lima, Pocah e Ronan Souza, e Bianca Andrade e Diego Cruz não estão mais juntos.

Baby boom



O ano também foi repleto de boas notícias para os famosos com o nascimento de diversos bebês. Entre eles estão Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho, e Nara, filha de Manu Gavassi e Jullio Reis. Lorena Maria e MC Daniel celebraram a chegada de Rás, enquanto Ary Mirelle e João Gomes receberam Joaquim, segundo filho do casal. Lucas Rangel e Lucas Bley deram boas-vindas a Mia, que nasceu por meio de barriga solidária. O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo anunciou o nascimento de Clara em dezembro, mesmo mês em que os ex-BBBs Gustavo Marsengo e Laís Caldas revelaram a espera do primeiro filho. Já Rafa Kalimann está no último mês de gestação de Zuza, fruto da relação com Nattanzinho.

Problemas de Saúde



O ano de 2025 trouxe desafios para algumas celebridades. Fausto Silva foi internado em maio e três meses depois passou por um novo transplante renal e outro de fígado. Na primeira aparição após o procedimento, Faustão surgiu em uma cadeira de rodas no casamento da filha, Lara Silva, em setembro. No ano passado, o apresentador já tinha se submetido a uma cirurgia de transplante de rim. Em 2023, ele recebeu um coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca.



Galvão Bueno também precisou de atendimento hospitalar para realizar um check-up que constatou o quadro de pneumonia. O novo contratado do SBT passou cerca de uma semana internado para tratamento da doença.

Despedidas



O Brasil perdeu grandes nomes da música neste ano. A cantora Preta Gil faleceu em julho, aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento alternativo contra um câncer de intestino diagnosticado em 2023. No mês seguinte, o sambista Arlindo Cruz morreu aos 66 anos em decorrência de complicações de saúde relacionadas a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em março de 2017.

O ano também trouxe a despedida de nomes conhecidos como a apresentadora Ione Borges; os cantores Lô Borges, Angela Ro Ro, Jards Macalé e Nana Caymmi; Gilsinho, intérprete da Portela; os atores Francisco Cuoco, Berta Loran, Lúcia Alves e Grande Otelo Filho; o modelo JP Mantovani; o Papa Francisco, o estilista Giorgio Armani; o escritor Luis Fernando Verissimo; o fotógrafo Sebastião Salgado; o médium Divaldo Franco; Bira Presidente, fundador do Cacique de Ramos e Fundo de Quintal; o cineasta Cacá Diegues e a carnavalesca Márcia Lage.

Prisões

2025 trouxe episódios polêmicos com alguns nomes conhecidos que tiveram envolvimento com a Justiça. MC Poze do Rodo foi preso no Rio de Janeiro em maio por suspeita de apologia ao crime e ligação com facção criminosa, após investigações indicarem que ele realizava shows em áreas dominadas pelo crime. Uma multidão aguardou a saída do funkeiro após habeas corpus.

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, estão presos desde agosto e são investigados por suposta exposição e exploração de menores de idade em conteúdos produzidos para as redes sociais. O caso ganhou repercussão com o vídeo do youtuber Felipe Bressanim, o Felca, sobre "adultização".

Em setembro, Oruam teve a prisão preventiva decretada após ataque a policiais que tentavam apreender um adolescente em sua mansão no Joá, Zona Oeste. Ele ficou detido por mais de dois meses e agora faz uso de tornozeleira eletrônica e segue medidas cautelares determinadas pela Justiça.