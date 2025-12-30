Internautas reagem ao fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 30/12/2025 07:50 | Atualizado 30/12/2025 08:03

"O povo jurando que Ana Castela e Zé Felipe era para vida toda não aguentaram nem o final do ano juntos"; "Para vocês terem noção que o que a maioria desses famosos postam é calculado, por engajamento. Você vê fora das câmeras, é outra coisa. Casal de internet é uma farsa. Nem tudo o que é postado é verdade. Ana Castela e Zé Felipe ganharam em cima de um relacionamento fake [falso]", comentaram os usuários do X, antigo Twitter.

"Nesse término de Ana Castela e Zé Felipe não dá nem para ficar chocada, duas crianças imaturas tentando pagar de superadas. Estava na cara que isso não ia dar certo, doido foi quem botou fé nesses dois"; "Eu tenho certeza que a Ana Castela se deu conta da bomba que é estar com o Zé Felipe"; "Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o término do namoro e eu sempre estive certo que ali era puro marketing", dispararam.

Por outro lado, teve gente que lamentou o término. "Não acredito que Ana vai deixar os haters acabarem com uma relação tão bonita. É justamente isso que eles querem... É uma pena"; "Me recuso ao término de vocês!!! Podem parar de palhaça! São tão lindos juntos"; "Queremos vocês juntos"; "Faz o favor de voltarem agora", opinaram admiradores do ex-casal.

Alguns seguidores também citaram Virginia Fonseca, ex-mulher do cantor. O ex-casal ficou junto por 5 anos e anunciou o término no final de maio. Eles são pais de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, 1. Além disso, mencionaram Gustavo Mioto, com quem a 'Boiadeira' viveu um relacionamento marcado por idas e vindas que durou cerca de 2 anos e chegou ao fim em dezembro de 2024.

"Era óbvio que Zé Felipe e Ana Castela não iam durar, ele ama a Virginia. Mas se a Ana voltar, será cômico, ainda mais com os fãs dela dizendo que era o Gustavo Mioto que vivia terminando e voltando, que não sabe ter um relacionamento"; "Zé Felipe é Ana Castela terminaram e eu sei que ele e a Virgínia vão voltar, anotem"; "A Virginia deve estar rachando os bicos com essa noticia, socorro"; e "O grande amor da Ana Castela é o Gustavo Mioto, aceitem" foram algumas mensagens feitas por usuários das redes sociais.

Entenda

Zé comunicou o fim do namoro com Ana Castela em texto divulgado nas redes sociais. Os rumores do envolvimento entre os artistas surgiram no final de junho. Na época, a cantora negou romance com o músico.