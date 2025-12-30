Thais Carla - Reprodução de vídeo / Instagram

Thais CarlaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 30/12/2025 09:37 | Atualizado 30/12/2025 18:13

Rio - Thais Carla, 34 anos, se impressionou ao subir na balança e ver que perdeu 81 kg. Através das redes sociais, a influenciadora digital - que passou por cirurgia bariátrica em abril - contou que a última vez que teve esse peso ainda era adolescente.

fotogaleria

"Eu estou em choque. Meu Deus. Gente, acho que a última vez que pesei isso tinha 16 anos. Vocês tem noção?", falou ela, em vídeo publicado neste domingo (28). No registro, ela mostrou a balança marcando 119,6 kg.

Internautas reagiram ao post. "Eu sinto tanta felicidade por você! Muita mesmo. Eu tenho certeza que uma vida nova se abriu diante de tudo isso", comentou uma seguidora. "Cada dia mais saudável e mais linda! Sua energia transborda pelo vídeo", elogiou uma admiradora. "Muito feliz por você, maravilhosa", disse outra pessoa.

Antes da cirurgia, Thais pesava quase 200 kg e precisou eliminar 30 kg para ser liberada para o procedimento. Ela entrou na sala de cirurgia com 170 kg. Desde então, a influenciadora utiliza as redes para mostrar a rotina saudável, que inclui boa alimentação e prática de exercícios físicos, como musculação e esportes.