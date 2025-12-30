Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha, Serena - Reprodução / Instagram

Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha, SerenaReprodução / Instagram

Publicado 30/12/2025 10:42

Rio - Luan Santana se declarou para a filha, Serena, que recentemente completou 1 ano. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (29), o cantor compartilhou registros da herdeira - fruto do casamento com Jade Magalhães - com um texto emocionante.

"Serena, minha filha, é o seu primeiro ano de vida, vida essa que eu não conhecia antes de você chegar. O meu tempo aprendeu a se dobrar à sua presença. Agora eu vou dedicar essa vida para te fazer feliz, seja quais forem suas escolhas daqui em diante. Te amo, meu amor", iniciou o sertanejo, na legenda da publicação.

"Que Deus ilumine seus passos. Papai estará sempre aqui. Receba toda essa energia linda de tanta gente que te ama mesmo sem te conhecer", concluiu. Nos cliques, Luan assistiu um dos audiovisuais com a filha no colo. Além disso, mostrou que a pequena pode seguir os passos do papai, ao publicar um vídeo dela 'tocando' piano de brinquedo.



A primogênita completou o primeiro ano de vida no domingo (28) e também recebeu homenagem da mãe. Na ocasião, a influenciadora digital relembrou os momentos vividos com a pequena. "Parece que foi ontem, mas revendo meu álbum no celular nesse último ano, só dá você", disse Jade.



A influenciadora e o sertanejo se conheceram em 2008 e tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas. Em 2024, reataram a relação. No dia 28 de novembro do mesmo ano, oficializaram a união com uma cerimônia intimista realizada na casa do cantor, em Alphaville, São Paulo.