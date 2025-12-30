Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha, SerenaReprodução / Instagram
Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha
Serena é fruto do casamento do sertanejo com Jade Magalhães
Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha
Serena é fruto do casamento do sertanejo com Jade Magalhães
Thais Carla se impressiona com emagrecimento: 'Última vez que pesei isso tinha 16 anos
Influenciadora digital passou cirurgia bariátrica em abril e desde então mostra saudável
Key Alves deixa maternidade com a filha
'Hora de ir para casa', falou a ex-BBB com a primogênita, Rosamaria, nos braços
Internautas reagem ao fim do namoro de Zé Felipe e Ana Castela
Término do relacionamento entre os cantores - que haviam oficializado a relação em outubro - dividiu opiniões
Retrospectiva 2025: Relembre os assuntos que agitaram o mundo das celebridades
Público acompanhou vitórias do cinema nacional, novos romances e outras surpresas
Lucas Leto muda visual e aposta em tranças
Ator ganhou elogios dos seguidores nesta segunda-feira (29)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.