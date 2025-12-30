Erika Januza publicou clique abraçada ao namorado, Arlindinho - Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2025 20:54

Rio - Erika Januza compartilhou fotos ao lado do namorado, Arlindinho, após o cantor aparecer de surpresa, nesta terça-feira (30), em Maracaípe, Pernambuco, local onde ela irá passar o Réveillon. O casal, que só iria se encontrar após a virada do ano, trocou declarações apaixonadas nas redes sociais.

"Sabe quando o destino nos surpreende? Pois é. Um presente no finalzinho do ano este encontro. E tenho agradecido cada dia mais cada experiência, cada palavra, cada atitude, cada momento junto. As palavras, dão vontade de escrever cada uma pra guardar, mas as atitude...falam muito mais. Que Deus nos conserve, preserve. E que a vontade dele seja feita sempre", escreveu na legenda.

O filho de Arlindo Cruz retribuiu a mensagem romântica. "Esse teria tudo pra ser o ano mais difícil da minha vida. Obrigado por tanta leveza, compreensão, vou cuidar de você como o que existe de mais precioso nesse mundo. Minha Preta, Meu Diamante. Que nada vença a força do nosso amor."

Os boatos do romance entre Erika e Arlindinho começaram no início de outubro quando eles foram vistos juntos no Beco do Rato, na Lapa, Centro do Rio. A atriz estava solteira desde julho, quando terminou o noivado com José Junior. Já o cantor se separou da ex-mulher, Lillayne Pereira, em março.