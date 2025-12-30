Leticia Colin publicou clique com o ex-marido, Michel Melamed - Reprodução/Instagram

Leticia Colin publicou clique com o ex-marido, Michel Melamed Reprodução/Instagram

Publicado 30/12/2025 19:49 | Atualizado 30/12/2025 20:24

Rio - Leticia Colin deu indícios de uma possível reconciliação com Michel Melamed. A atriz festejou o aniversário de 36 anos em Alberta, no Canadá, nesta sexta-feira (30), e publicou uma foto agarradinha com o ex-marido. Pais de Uri, de 6, os dois anunciaram a separação em julho de 2024.

fotogaleria

"Vai aqui o registro fundamental do meu primeiro café com 36 anos. Obrigada pelos parabéns todos!!! É bom estar na Terra com vocês", escreveu ela na legenda.

Os fãs celebraram a suposta volta do casal. "Ah que lindo. Mulher, eu assisti vocês se apaixonarem diante das câmeras, que bom que permanecem no amor", comentou uma internauta. "Tão feliz em saber que vocês estão bem e juntos novamente. Aproveitem o frio. Feliz ano novo!", desejou outra. "Quem se importa se o Zé Felipe terminou com a Ana Castela quando o casal favorito do Brasil está de volta?", disse uma terceira.