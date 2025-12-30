Leticia Colin publicou clique com o ex-marido, Michel Melamed Reprodução/Instagram
Juntos? Leticia Colin surge agarradinha com Michel Melamed
Atores revelaram o ponto final na relação em julho do ano passado
Deborah Secco curte praia com namorado e se declara
Atriz assumiu envolvimento com Dudu Borges em abril
Ex-BBB Amanda Meirelles explica mudança na aparência
Vencedora do 'BBB 23' admitiu ter feito procedimentos no rosto
Isis Valverde e mais famosos curtem viagem em Fernando de Noronha
Alessandra Ambrosio, Karoline Lima, Léo Pereira e Paulinho Vilhena também estão se divertindo no arquipélago em Pernambuco
Mãe de Virginia Fonseca anuncia fim do relacionamento com sanfoneiro
Margareth Serrão e Danilo Nascimento estavam juntos há 11 meses e comunicaram o término, na manhã desta terça-feira (30)
Luan Santana se declara no primeiro aniversário da filha
Serena é fruto do casamento do sertanejo com Jade Magalhães
