Wesley Safadão cancelou shows devido problema de saúde Reprodução/Instagram
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
Quem pode casar, ter filhos ou brilhar em 2026? Veja previsões para os famosos
Anitta, Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e Faustão estão entre os nomes analisados pela Mística Rodrigues
Erika Januza publica declaração de amor para Arlindinho
Cantor organizou agenda de shows para encontrar namorada em Pernambuco
Juntos? Leticia Colin surge agarradinha com Michel Melamed
Atores revelaram o ponto final na relação em julho do ano passado
Deborah Secco curte praia com namorado e se declara
Atriz assumiu envolvimento com Dudu Borges em abril
Ex-BBB Amanda Meirelles explica mudança na aparência
Vencedora do 'BBB 23' admitiu ter feito procedimentos no rosto
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.