Wesley Safadão cancelou shows devido problema de saúde - Reprodução/Instagram

Wesley Safadão cancelou shows devido problema de saúde Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2025 07:34

Rio - Wesley Safadão comunicou o cancelamento de duas apresentações que o artista faria em Alagoas na noite de terça-feira (30) após um problema de saúde. A equipe do cantor não revelou o motivo exato que impossibilitou o cantor subir ao palco.

fotogaleria

"Em atenção ao público e em respeito aos contratantes, o artista tentou de todas as formas viabilizar a realização dos shows, mas, por recomendação médica e visando ao seu bem-estar, não foi possível. Agradecemos a compreensão e o carinho de todos", dizia a nota.

Até o momento, a equipe do cantor não confirmou a presença de Wesley Safadão no show de Réveillon marcado para Fortaleza, no Ceará, nesta quarta-feira (31).