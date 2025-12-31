Anitta, Virginia Fonseca e Faustão; saiba como será 2026 dos famosos - Reprodução / Instagram

Anitta, Virginia Fonseca e Faustão; saiba como será 2026 dos famososReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2025 05:00

Rio - O que o próximo ano reserva para quem vive sob os holofotes? Com a chegada de 2026, cresce a curiosidade sobre amor, carreira, saúde e novos projetos das celebridades. A taróloga Mística Rodrigues analisa as energias que irão influenciar artistas e personalidades conhecidas e revela previsões que envolvem casamentos, filhos, sucesso profissional e também alguns desafios ao longo do ano.

fotogaleria

Segundo Mística, 2026 será regido pelo número 1 e pelo planeta Marte, trazendo uma vibração intensa, de movimento, recomeços e dinamismo. O signo mais favorecido será Áries, enquanto os signos de Terra tendem a enfrentar mais obstáculos. "É um ano regido por Marte, um planeta quente, intenso, que pede decisões, coragem e clareza", explica.



A taróloga alerta que, apesar das oportunidades, o período também pode ser marcado por tensões. "É um ano que traz abertura de caminhos, grandes decisões, objetividades e clarezas. Um ano marcado por algumas tensões, talvez até uma nova pandemia. Porém, tudo isto vem para trazer mudanças. Ano onde a ansiedade e o pessimismo andarão juntos, por isso, a importância de olhar mais para a saúde mental".



Sobre a virada do ano, Mística não tem dúvidas: o vermelho é a cor ideal para atrair força e abertura de caminhos. "Por ser um ano regido por Marte, o vermelho traz energia, superação, intensidade e decisões importantes", observa. Ela também reforça simpatias tradicionais: comer lentilha à meia-noite sem colocar os pés no chão e segurar três folhas de louro na mão direita e, após a virada, guardá-las na carteira ao longo do ano".

Veja sobre os famosos:

Virginia Fonseca e Vini Jr.: "Essa relação traz um mix de emoções para Virginia, que está feliz e apaixonada, mas enfrenta desafios, principalmente como mãe e mulher. A intensidade do relacionamento terá obstáculos, como as agendas e possíveis tumultos, incluindo algumas traições. Virginia deve investir em novos projetos e parcerias, enquanto Vini, focado no futebol, pode querer um novo time e ficar sem compromisso sério."



Anitta: "Uma ariana muito decidida, sabe o que quer e nasceu para brilhar! Casamento à vista...ela está vivendo um momento mais tranquilo, mais voltado para ela. E com certeza continuará com este olhar por mais tempo, desejando estabilizar sua vida pessoal, ou seja, mais família."



Faustão: "Um grande homem, profissional de alta categoria e dinamismo. Saúde ainda um pouco delicada, requer cuidados e pouco esforço."

Iza: "Ano de 2026 será um ano de reconstrução, reestruturação, tanto no pessoal quanto no profissional. Muitos projetos, shows, viagens. Pede atenção à saúde, algo na coluna. E claro, curtindo muito o lado mãezona! Não descarta a chegada de mais um bebê."



Ivete Sangalo: "Sucesso, sucesso, sucesso... a estrela da Ivete brilha! Novas parcerias, projetos musicais, viagens, muitas viagens. Ano de transformação pessoal, e renascimento."



Grazi Massafera: "Vivendo um novo romance. Sucesso para ela, convites para outros trabalhos e ela entregando tudo! Focada, determinada, alegre… o ano de 2026 promete, viu?! Uma grande luz sobre ela e muita proteção também!"

Belo: "Ano muito bom pra ele, com certeza. O Belo está vivendo uma nova fase onde ele busca evoluir, melhorar a cada dia. Atenção à saúde, fazendo alguns exames e precisando mudar o estilo de vida."

Fernanda Montenegro: "Uma grande mulher que realmente nasceu com uma inteligência intelectual incrível! Culta, esforçada, inteligente, nunca demonstrou preguiça em aprender. O ano de 2026 estará mais reclusa, cuidando d a saúde, mas jamais deixará de criar ou ter novas ideias!"



Ana Maria Braga: "Grande mulher, de uma luz e fé incríveis! Gosta de viver um dia de cada vez e sempre, com muita intensidade. Apresentadora top que gosta de desafios e de se reinventar. Não vejo s e ausentando de suas funções, mesmo porque ela ama o que faz!"

César Tralli: "Grande profissional, humilde, sincero, parceiro, família e quando precisa, ele é bem duro mesmo, mas sempre com muita educação. Com certeza uma grande e próspera jornada à frente d o Jornal Nacional. Trará grandes notícias com muita garra, determinação e lidará muito bem com improvisos."