Chegou ao fim casamento de Rosalind Ross e Mel GibsonFrazer Harrison / AFP

Publicado 31/12/2025 10:01 | Atualizado 31/12/2025 10:04

Rio - Mel Gibson, astro de "Máquina Mortífera" (1987), anunciou o fim do casamento com Rosalind Ross após 9 anos. A informação foi confirmada pelo ex-casal para a revista norte-americana People na terça-feira (30).

"Embora seja triste encerrar este capítulo de nossas vidas, somos abençoados com um lindo filho e continuaremos sendo os melhores pais possíveis", afirmaram. Os dois são pais de Lars, de 8 anos.

Apesar do anúncio, a separação de Mel Gibson, de 69 anos, e Rosalind Ross, de 35, aconteceu há aproximadamente um ano. O ator e a roteirista optaram por manter a informação em sigilo até agora.