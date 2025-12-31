Chegou ao fim casamento de Rosalind Ross e Mel GibsonFrazer Harrison / AFP
Mel Gibson e Rosalind Ross anunciam separação após nove anos
Ator e roteirista colocaram ponto final no casamento há cerca de um ano
Solteira, Ana Castela se diverte em karaokê com amigas
Cantora aproveitou momento descontraído um dia após término com Zé Felipe
Wesley Safadão cancela shows por problema de saúde
Cantor é uma das atrações do Réveillon de Fortaleza nesta quarta-feira (31)
Quem pode casar, ter filhos ou brilhar em 2026? Veja previsões para os famosos
Anitta, Virginia Fonseca, Ivete Sangalo e Faustão estão entre os nomes analisados pela Mística Rodrigues
Erika Januza publica declaração de amor para Arlindinho
Cantor organizou agenda de shows para encontrar namorada em Pernambuco
Juntos? Leticia Colin surge agarradinha com Michel Melamed
Atores revelaram o ponto final na relação em julho do ano passado
