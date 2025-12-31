Marina Ruy Barbosa divulgou cliques usando biquíni dourado - Reprodução/Instagram

Publicado 31/12/2025 14:03

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (31) ao compartilhar fotos exibindo as curvas em um biquíni dourado. A atriz completou a produção com um chapéu de pedrarias no mesmo tom da roupa de banho.

"Menina do mar", escreveu na legenda.

Os fãs da artista encheram a publicação de elogios. "Ela é a mais bem vestida ate com pouca roupa", afirmou um internauta. "A senhora é belíssima ", disse outro. "Absurdamente perfeita", comentou um terceiro.