Marina Ruy Barbosa divulgou cliques usando biquíni dourado Reprodução/Instagram

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (31) ao compartilhar fotos exibindo as curvas em um biquíni dourado. A atriz completou a produção com um chapéu de pedrarias no mesmo tom da roupa de banho. 
fotogaleria
Marina Ruy Barbosa recebeu elogios em publicação nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa exibiu as curvas em registros no Instagram - Reprodução/Instagram
Marina Ruy Barbosa divulgou cliques usando biquíni dourado - Reprodução/Instagram
"Menina do mar", escreveu na legenda. 
Os fãs da artista encheram a publicação de elogios. "Ela é a mais bem vestida ate com pouca roupa", afirmou um internauta. "A senhora é belíssima ", disse outro. "Absurdamente perfeita", comentou um terceiro. 