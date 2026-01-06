Danrley negou presença no grupo de veteranos do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Rio - Danrley Ferreira, ex-integrante do 'BBB 19', desmentiu as recentes notícias de que seria um dos nomes que integrarão o grupo de veteranos da nova temporada do reality show da TV Globo. O estudante de pedagogia revelou que não recebeu convite para retornar ao programa. 
"Começou a sair algumas listas, que é normal antes do 'BBB' e meu nome saiu. Eu comentei que não iria entrar, mas todo mundo começa a acreditar. Um monte de gente veio perguntar, eu estou negando e as pessoas não acreditam. Teve amigos, um professor da faculdade que veio comentar isso", disse ele. 
"Eu não vou para o 'BBB', nem rolou convite. Eu adoro o programa, assisto, sou muito grato a tudo que aconteceu depois da minha participação em 2019, vivi muita coisa legal. Tenho muitos projetos legais nesse ano e ir para o 'BBB' não é um deles", assegurou Danrley. 
O elenco do reality show contará com os famosos do grupo "Camarote" e os veteranos, composto por ex-participantes que marcaram as últimas edições do programa. Os "pipocas", formado por anônimos, serão revelados na sexta-feira (9) e escolhidos por votação. Eles estarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.