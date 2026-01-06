Giulia Be comentou preparativos da cerimônia de casamento - Reprodução/Instagram

Giulia Be comentou preparativos da cerimônia de casamento Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 17:57

Rio - Giulia Be comentou os preparativos do casamento com Connor Kennedy em interação com os seguidores. A cantora tirou um ano inteiro para planejar os detalhes da cerimônia que deve acontecer no segundo semestre de 2026.

fotogaleria

"Gente, vem aí. Eu realmente precisava de um ano só pensando no casamento, porque desde o momento em que fiquei noiva até agora, eu mudei tanto minha cabeça em relação a como eu gostaria que meu casamento fosse", admitiu.

A artista confessou que nunca foi o tipo de garota que planejava desde sempre a cerimônia. "Eu não sabia, só queria muito achar um noivo. Esse era meu foco e depois que eu consegui isso, o resto fui descobrindo aos poucos. Estou feliz que eu fiz com calma e que estou aproveitando esse momento como noiva, porque depois que você casa, ninguém está nem aí para você. Estou animada para o grande dia", disse Giulia.