Vanessa Lopes descreveu assédio durante estadia em Fernando de Noronha - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 22:51

Rio - Vanessa Lopes contou aos seguidores nesta terça-feira (6) que foi alvo de assédio durante passeio em Fernando de Noronha. A influenciadora enfrentou o constrangimento após comentários sobre o próprio bumbum feitos por homens que também estavam no local.

"Acabei de ser assediada em um passeio de bicicleta aquática no meio do mar. E tem gente que fiz que é o local, que o problema é o ambiente. Não é. Gente, o homem não precisa de desculpa para acabar com o dia da mulher. E as vezes a mulher que tá junto, ri junto. Tem mulher que fica calada vendo esse tipo de agressão", afirmou ela.

A ex-BBB curtia o arquipélago ao lado do namorado, o cantor Lucas Mamede, e uma amiga quando o sofreu abuso verbal. "Estavam os guias acompanhando o passeio, várias famílias, eram 10h. Então não existe hora, não existe lugar para esse tipo de coisa. Homem quando quer estragar o dia de uma pessoa, de uma família, o que seja, ele estraga".

Vanessa Lopes descreveu o episódio e o fato de ninguém reprovar a atitude do homem. "Eu estava sozinha uma hora vendo os golfinhos. Aí um cara começou a olhar pra minha bunda e rir. Ele falou: 'tem lugar aí na garupa para eu sentar?' Ele estava acompanhado por duas mulheres e um outro homem. E, em nenhum momento, você vê alguém reprimindo. As pessoas riem junto da situação", lamentou