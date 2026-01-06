Andre Marques desabafa sobre vida amorosa Reprodução/Instagram
Em Noronha, Andre Marques comenta vida amorosa: ‘Saudade, viu?'
Último namoro público do apresentador terminou em 2021
Em Noronha, Andre Marques comenta vida amorosa: ‘Saudade, viu?'
Último namoro público do apresentador terminou em 2021
Maisa posa de biquíni durante férias com amigos
Atriz curte dias de descanso no litoral nordestino
Gerard Piqué é perseguido por carro ao som de single de Skakira
Ex-jogador se separou da cantora em 2022 após traição com Clara Chía
Lázaro Ramos surge em clima de férias com Taís Araujo, Vladimir Brichta e Adriana Esteves
Registros publicados nas redes sociais mostram grupo em paisagens paradisíacas
Danrley Ferreira diz que não estará no grupo de veteranos do 'BBB 26'
Nova temporada trará de volta ex-participantes do reality show
Rafa Justus se diverte com look inusitado em aeroporto
Em tom de brincadeira, a jovem atribui à madrasta, Ana Paula Siebert, o ‘perrengue fashion’ da viagem
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.