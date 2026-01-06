Andre Marques desabafa sobre vida amorosa - Reprodução/Instagram

Andre Marques desabafa sobre vida amorosa Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 21:20

Rio - André Marques, de 46 anos, aproveitou a terça-feira (6) para curtir um dia de praia ao lado de amigos em Fernando de Noronha, em Pernambuco. Durante o passeio, o apresentador relaxou sob o sol na praia da Cacimba e também tirou um tempo para interagir com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram.

Entre os questionamentos recebidos, um internauta quis saber como anda a vida amorosa do artista e se ele já havia namorado em 2026. Sincero, André respondeu sem rodeios e desabafou sobre a fase atual. "Olha, meu último beijo na boca foi em 2025. Meu último namoro, amor, sexo, foi em 2025 também. Inclusive, saudade, viu?", contou.

"Se eu dissesse que não tô com vontade, eu estaria mentindo, né? Falei saudade, mas, se eu dissesse que já fiz, também estaria mentindo. Então… vai acontecer em breve", finalizou.Discreto em seus relacionamentos, o último namoro público do artista foi com a modelo e atriz Sofia Starling. André Marques manteve o relacionamento entre 2019 e 2021, chegando a morar junto com a namorada durante a pandemia em 2020.