Wanessa Camrago se emociona após filhos protagonizarem momento de carinho em aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 18:01

Rio - Wanessa Camargo se emocionou ao presenciar um gesto de carinho entre os filhos durante a comemoração do aniversário de 14 anos de José Marcus, na noite desta segunda-feira (5). A cantora compartilhou o momento nas redes sociais e não escondeu a emoção diante da cena protagonizada pelos irmãos.

No vídeo, José oferece o primeiro pedaço de bolo ao caçula, João Francisco, e faz uma declaração que arrancou lágrimas da mãe. “Pessoa super amorosa, às vezes até demais. Abraça muito, sempre quer estar perto dos outros. Pessoa de luz. Começa com J e termina com oão”, disse o adolescente, em tom bem-humorado, ao falar do irmão.

Visivelmente tocada, Wanessa reagiu à cena com os olhos marejados e resumiu o sentimento em poucas palavras: “Eu derreti”.

José Marcus e João Francisco são filhos da cantora com o empresário Marcus Buaiz. O casal anunciou a separação em 2022, mas segue compartilhando momentos importantes da vida dos filhos, que frequentemente aparecem nas redes sociais da artista.