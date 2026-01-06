Giovanna Ewbank, Bruna Gagliasso e os três filhos Títi, Zyan e Bless - Reprodução / Instagram

06/01/2026

Rio - Giovanna Ewbank reagiu publicamente a um comentário ofensivo envolvendo sua família nas redes sociais. A apresentadora usou o X, antigo Twitter, para responder de forma direta a uma mensagem com ataques verbais direcionados a ela, ao marido, Bruno Gagliasso, e aos filhos.

A publicação que motivou a reação trazia uma foto do casal ao lado das crianças, compartilhada no dia 1º de janeiro, quando Giovanna desejou aos seguidores um Ano Novo de “muita saúde, amor, paz e alegria”. Nos comentários, um internauta fez críticas em tom agressivo ao casal. “Esse casal é o puríssimo extrato do branco moderno: o rico que sofre de White Guilty e se humilha com esse auto ódio que se materializa em síndrome de branco salvador que defende os oprimidos pretos e demais minorias coitadas. Isso sem contar o fetiche por perversões sexuais”, escreveu.

Diante do conteúdo, Giovanna respondeu sem rodeios. “Boa sorte. Você vai precisar. De um advogado também”, publicou a apresentadora, sinalizando que poderia adotar medidas legais.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são pais de Títi, de 12 anos, Bless, de 11, e Zyan, de 5. O casal costuma compartilhar momentos em família nas redes sociais e, ao longo dos anos, já se posicionou publicamente em defesa de pautas sociais e contra discursos de ódio.