Maisa posa de biquíni durante férias no Nordeste - Reprodução/Instagram

Maisa posa de biquíni durante férias no NordesteReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 20:47

Rio - Maisa Silva, de 23 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (6) para compartilhar registros dos dias de descanso que vem aproveitando em Carneiros, no litoral de Pernambuco. A atriz publicou fotos curtindo a praia e celebrando o clima de férias ao lado de amigos.

Nos cliques, Maisa posa usando um biquíni estampado de zebra e também exibe momentos descontraídos na companhia dos amigos, entre eles João Guilherme, ex-namorado de Bruna Marquezine. "O tempo voa por aqui", escreveu a artista na legenda da publicação.

As imagens rapidamente chamaram a atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios. "Cada dia mais gata", escreveu um fã. "Lindaaaaaa, e não falo apenas de beleza", comentou outro. "Vc é a amiga que todos sonham em ter", disse um terceiro.

Maisa e João Guilherme também passaram juntos o Réveillon em Pernambuco. Os dois marcaram presença em uma festa na praia de Maracaípe e compartilharam, nas redes sociais, diversos momentos aproveitando o verão e o clima descontraído do litoral nordestino.