Vladimir Brichta, Lázaro Ramos, Adriana Esteves e Taís AraujoReprodução / Instagram
Na legenda, o ator resumiu o momento: "Em pausa". As fotos mostram paisagens de praia, com coqueiros, céu estrelado e ambientes de descanso, sem indicação do destino escolhido pelo grupo.
Em uma das imagens, o ator baiano destacou os livros que acompanharam o casal durante o período de descanso. Taís Araujo aparece com “Meridiana” (2025), de Eliana Alves Cruz, enquanto Lázaro mostrou sua leitura de “A Paixão de Amâncio Amaro” (2005), de André Laurentino.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.