Rio - Lázaro Ramos compartilhou nesta terça-feira (6) registros de um período de descanso ao lado da mulher, Taís Araujo, e do casal de amigos Vladimir Brichta e Adriana Esteves. A publicação, feita nas redes sociais, reuniu imagens em clima de férias e marcou um momento de pausa na intensa rotina profissional dos quatro artistas.
fotogaleria
Vladimir Brichta e Lázaro Ramos - Reprodução / Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos - Reprodução / Instagram
Vladimir Brichta, Lázaro Ramos, Adriana Esteves e Taís Araujo - Reprodução / Instagram

Na legenda, o ator resumiu o momento: "Em pausa". As fotos mostram paisagens de praia, com coqueiros, céu estrelado e ambientes de descanso, sem indicação do destino escolhido pelo grupo.

Em uma das imagens, o ator baiano destacou os livros que acompanharam o casal durante o período de descanso. Taís Araujo aparece com “Meridiana” (2025), de Eliana Alves Cruz, enquanto Lázaro mostrou sua leitura de “A Paixão de Amâncio Amaro” (2005), de André Laurentino.