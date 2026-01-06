Winona Ryder vive Joyce Byers na série da Netflix - Reprodução/Netflix

Publicado 06/01/2026 17:05

Rio - Winona Ryder, de 54 anos, que interpreta Joyce Byers em Stranger Things, comentou recentemente sobre uma das cenas mais marcantes do confronto final da última temporada da série da Netflix. O momento chocou fãs ao redor do mundo quando sua personagem enfrenta Vecna e o derrota de forma definitiva ao decapitá-lo com um machado.

Em entrevista ao site Tudum, da Netflix, a atriz revelou que a cena icônica foi gravada apenas duas vezes. Segundo Winona, o momento exigia entrega total e não permitia muitos ensaios. Ela também contou que aquela foi sua última gravação ao lado de Jamie Campbell Bower, intérprete do vilão, por quem nutre grande carinho.

"Eu amo muito o Jamie", disse Ryder. "Lembro dele naquela posição e a gente conversando sobre bandas... Ele é a pessoa mais adorável. Eu vim naquele dia apenas para aquilo. Não dá para ensaiar uma cena assim. Você meio que tem que guardar para a tomada. Acho que só fiz duas vezes".

Os irmãos Duffer, criadores e produtores da série, explicaram que a decisão sobre quem daria o golpe final em Vecna foi bastante debatida nos bastidores. Entre as possibilidades consideradas estavam personagens como Steve e Dustin, mas, após muita discussão, ficou claro que Joyce era a escolha ideal. "No fim das contas, tinha de ser Joyce, porque foi ela a primeira a realmente agir e acreditar que algo estranho estava acontecendo", explicou Ross Duffer.

A cena também marcou a primeira vez que Joyce usou um palavrão de forma tão enfática em Stranger Things. No instante do golpe fatal, a personagem dispara a frase "You fucked with the wrong family" (“você f**eu com a família errada”, em tradução livre), dando ainda mais força emocional ao momento.

Sobre a decisão de incluir a palavra, Matt Duffer destacou que ela sempre foi evitada ao longo da série, mas que aquele contexto pedia algo especial. "Não usamos a palavra com F no seriado, e estávamos procurando um momento para isso... Sentimos que, se íamos usar, este era o momento. Vamos dá-la a Winona".