Rihanna aposta em lingerie sensual em novos cliquesReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 14:39

Rio - Rihanna voltou a incendiar as redes sociais ao surgir de lingerie vermelha em novos cliques sensuais publicados nesta terça-feira (6). As imagens, divulgadas para promover sua marca, renderam uma enxurrada de reações dos fãs.

Mãe de três filhos, a artista deu à luz à pequena Rocki Irish Mayers há alguns meses, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Mesmo após a maternidade, Rihanna manteve a estética ousada que marcou sua trajetória e exibiu confiança ao posar com looks provocantes.Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza da cantora. Frases como "a maternidade ficou perfeita em você" e "uma verdadeira diva" dominaram a publicação.A postagem também virou ponto de encontro para fãs brasileiros. Muitos aproveitaram o espaço para pedir que Rihanna volte aos palcos e inclua o Rio de Janeiro em seus planos, com pedidos diretos por uma apresentação em Copacabana durante o evento Todo Mundo no Rio, previsto para março.