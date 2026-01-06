Rihanna aposta em lingerie sensual em novos cliquesReprodução / Instagram
Mãe de três filhos, a artista deu à luz à pequena Rocki Irish Mayers há alguns meses, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Mesmo após a maternidade, Rihanna manteve a estética ousada que marcou sua trajetória e exibiu confiança ao posar com looks provocantes.
Nos comentários, seguidores exaltaram a beleza da cantora. Frases como "a maternidade ficou perfeita em você" e "uma verdadeira diva" dominaram a publicação.
A postagem também virou ponto de encontro para fãs brasileiros. Muitos aproveitaram o espaço para pedir que Rihanna volte aos palcos e inclua o Rio de Janeiro em seus planos, com pedidos diretos por uma apresentação em Copacabana durante o evento Todo Mundo no Rio, previsto para março.
