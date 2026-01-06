Tatá Werneck - Reprodução/Instagram

Tatá Werneck Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2026 14:23

Rio - Tatá Werneck, de 42 anos, usou as redes sociais para desmentir um boato de que seria a vilã da nova novela, "Quem Ama Cuida", escrita por Walcyr Carrasco, que substituirá "Três Graças", na TV Globo. Nesta segunda-feira (5), a atriz respondeu à publicação de uma página de fofocas no X, antigo Twitter, que falava sobre a “novidade”.

“Eu???? Não tô sabendo disso não, gente. Se for verdade me avisem… acho que deram uma viajada aí… adoraria, mas realmente não foi isso que chegou para mim”, escreveu a humorista.



No post, um internauta também brincou sobre a surpresa. “Dois reais ou um personagem misterioso?”, disse um perfil. Com bom humor, Tatá respondeu: “Eu tô indo viajar. Se for verdade, preciso desmarcar e ficar estudando, gente. Não me avisa pelo Choquei não que tenho que tomar Rivotril”, zoou.

Apresentadora do "Lady Night", Tatá Werneck deu vida a Anely, na novela "Terra e Paixão", de 2023. Antes disso, participou de folhetins como "Amor à Vida" (2013-2014), "I Love Paraisópolis" (2015), "Haja Coração" (2016) e "Deus Salve o Rei" (2018). A atriz nunca interpretou o papel de vilã.