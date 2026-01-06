João Lucas reage a vídeo de influenciadora que criticou amizade entre Bruna Marquezine e Sasha - Reprodução / Instagram

João Lucas reage a vídeo de influenciadora que criticou amizade entre Bruna Marquezine e Sasha Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 12:57

Rio - João Lucas comentou, nesta segunda-feira (5), um vídeo de uma influenciadora que criticou a amizade entre Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. O marido de Sasha saiu em defesa da empresária após trechos das falas da criadora de conteúdo circularem no Instagram.



No vídeo que viralizou, a influenciadora ironizou a relação entre as duas amigas. "Amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam! Se comam! Ficam 'Bibi', 'Bubu'. 30 anos chamando a amiga de 'Bubu'?! Ah, vai ver se estou na esquina, bando de gente besta", afirmou. Em outro momento, ela também citou João Lucas: "É um outro alface!".



Diante da repercussão, o cantor decidiu se manifestar nos stories. Ele afirmou que costuma ignorar críticas na internet, mas se surpreendeu com o tom adotado. "Estou extremamente acostumado com críticas e comentários na internet e realmente não ligo. Mas o que me impressiona é que estamos em janeiro, a gente não está nem na metade do mês, e a pessoa já está nessa energia de falar assim de pessoas que ela nem conhece, e que também não a conhecem", disse.



João Lucas contou que chegou a acessar o perfil da influenciadora e criticou a postura profissional. "Eu não a conhecia, fui entrar no perfil e sinto muito. Sei que existem pessoas assim, mas entrei rapidamente no perfil para ver quem era e vi que trabalha com moda também. É muito feio. Sou até embaixador e trabalho com marcas que vi que ela também trabalha também. Acho muito feia esse tipo de postura. Enfim, não consigo compreender o que leva uma pessoa a agir e falar dessa forma. É impressionante", declarou.



O músico também explicou o motivo de tornar a resposta pública. "Nunca trago essas questões para cá, e faz um tempo, inclusive, que eu fiz um acordo comigo de não corresponder, de não gastar minha energia e só corresponder o carinho e o amor que recebo. Mas acho que esse caso específico é de uma pessoa que trabalha na internet, que tem sua vida. É um público que está falando para uma audiência e que deve responsabilidade e consciência do que traz", completou.

Influenciadora se pronuncia



Após a exposição, a influenciadora voltou às redes sociais para se defender. Ela destacou que os comentários ocorreram em um perfil restrito. "Fiz um comentário no Instagram fechado — não foi aqui, não foi no TikTok — para que as pessoas vissem. Um Instagram de mil seguidores. Tudo bem que, dentro esses meus mil seguidores, tem uma ratazana. Descobri isso, já deletei aquele Instagram", afirmou.



Segundo ela, as falas fizeram parte de uma sequência de comentários pessoais e refletiram seu estilo de humor. "Fiz no Instagram fechado para poucas pessoas e fui exposta. Não estou nem falando que não pode me expor. Imagina, acho que até pode, [mas] é uma questão de proporcionalidade. Fiz um comentário que estava [dentro de] uma linha de raciocínio. Esse é o meu humor! Eu tenho um humor ácido, um humor azedo, amargo. Eu zoo a minha vida, zoo a minha família, zoo as minhas amigas, quem dirá outros?!", disse.



A influenciadora também negou ataques pessoais e afirmou que se referia a figuras públicas. "Não falei jamais do caráter de ninguém, como foi falado do meu. Falei que me irrita [a amizade delas] porque é [tudo] muito fofo. Gente, pelo amor de Deus. A vida está muito fácil, né? [Eles] não têm problema [nenhum]. Por que se dói tanto se eu sou uma vespa de 40 mil seguidores falando um negócio desses?!", concluiu.