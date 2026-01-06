Patrícia Poeta em Fernando de NoronhaReprodução / Instagram

Rio - Patrícia Poeta publicou, nesta terça-feira (6), uma sequência de fotos de sua viagem a Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde passa o período de férias. A apresentadora do "Encontro", da TV Globo, exibiu o corpão em cliques de biquíni e definiu o arquipélago como seu destino preferido para descansar. 
"Férias no meu paraíso particular", escreveu ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Maravilhosa!", comentou uma seguidora; "Você completou esse paraíso", escreveu um admirador; "Você é realmente linda demais, queria muito te conhecer!", desejou um fã; "Além de inteligente e carismática, ainda é sempre tão linda. Boas férias, volta logo para o programa", disse outro. 