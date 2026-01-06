Gracyanne Barbosa abre o jogo e revela se está namorando

Gracyanne Barbosa - Reprodução do Instagram

Publicado 06/01/2026 08:35

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, falou sobre a vida amorosa durante uma interação com os fãs através de uma caixinhas de perguntas no Instagram, nesta segunda-feira (5). Depois de confirmar que vive um novo affair, a musa fitness disse que está redescobrindo "coisas que estavam 'adormecidas'".

"Você está namorando, é?", quis saber um internauta. Gracy respondeu: "Essa pergunta foi recorde da caixinha de hoje, vocês são terríveis, gostam de uma fofoca, né (risos). Estou em um momento muito incrível da vida em todas as áreas. Hoje, estou me permitindo viver e redescobrir coisas que estavam 'adormecidas' em mim. Porém, vamos com calma, galera. Estou muito feliz, vivendo e solteira".

Na Bahia desde o Réveillon, Gracyanne assumiu que vive um romance depois de surgir em fotos ao lado de um loiro musculoso em cliques publicados nas redes sociais e exibir um buquê de flores que ganhou. Ela também foi vista agarradinha com o rapaz em um restaurante. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, o eleito é o empresário Gabriel Cardoso, de 35 anos.