Danielle Winits exibe corpão em viagem de férias com o filhoReprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 10:28

Rio - Danielle Winits, de 52 anos, exibiu o corpão enquanto usava um maiô na praia, durante uma viagem com o filho, Noah, de 18 anos. Nesta segunda-feira (5), a atriz compartilhou diversos cliques nas redes sociais, que renderam vários elogios. No entanto, as fotos também atraíram algumas críticas. A artista, porém, não deixou quieto e rebateu.

“Só depois lembrei que era segunda”, escreveu Danielle na legenda da publicação que reúne imagens feitas pelo filho. O post ainda ganhou emojis de raio, borboleta, pirulito, água e do planeta saturno. As fotos foram tiradas na Praia Du Gouverneur, na Ilha caribenha luxuosa de São Bartolomeu.



Nos comentários, embora diversos internautas tenham exaltado a beleza da atriz, um perfil teceu críticas à artista. “Eu acho que a Winits se acha demais”, escreveu um perfil. Danielle não deixou quieto e rebateu: “Faz que nem eu, boba”, respondeu ela com um emoji de careta e de cérebro.



Os fãs da artista logo a defenderam. “Amor, ela não se acha. Ela é demais!”, disse um perfil. “Ela pode. E você? Se garante?”, questionou outro. “Danielle Winits, boa resposta! A inveja é ‘zoiuda’”, riu um terceiro.

