Publicado 06/01/2026 09:25

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Ana Castela, de 22. Filho de Leonardo, o cantor destacou que tudo aconteceu "muito rápido" e ressaltou que, apesar do término, mantém o carinho pela Boiadeira e a família dela.

"A família da Ana, a Ana, são muito especiais na minha vida. As famílias são muito parecidas, são os mesmos valores. São pessoas que eu quero levar pro resto da minha vida", afirmou o cantor, em entrevista a Eri Jhonson, apresentador do programa "Sons dos Oceanos", da Band. "Eu amo a Ana, amo a família dela. Foi tudo muito rápido", acrescentou.

Uma das atrações do cruzeiro "Férias com a Boiadeira em Alto-Mar", Zé cantou ao lado de Ana na embarcação, mas os dois interagiram pouco. Ela, inclusive, negou - no palco - uma possível reconciliação entre eles. "Não volta! Não volta!", sinalizou.

Nos bastidores, no entanto, os dois surgiram em clima de descontração em um vídeo publicado por Odorico Reis. O cantor brincou que havia sido humilhado pela sertaneja. "Tá merecendo", disse Ana. "Ela me humilhou", respondeu Zé. A cantora rebateu: "O quê? Que mentiroso". "Fui humilhado", reforçou ele.

Ana e Zé, que assumiram a relação publicamente em outubro, anunciaram o término do namoro em dezembro. O cantor informou que os dois decidiram priorizar "objetivos individuais" e que nenhuma briga motivou a separação.



