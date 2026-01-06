Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíniReprodução / Instagram
“Você brilha diferente quando sua alma fica feliz”, apontou um perfil. “Como consegue ser tão linda assim Lívia? Amo”, elogiou outro. “Muito linda! Você é encantadora com toda sua beleza e seu jeito de ser”, disse um terceiro.
Lívia confirmou o fim do relacionamento de quase cinco anos com o empresário Marcos Araújo durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo (4). Os boatos da separação surgiram em setembro e ganharam força após a apresentadora passar o Natal sem a companhia de Marcos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.