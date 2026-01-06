Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 12:10

Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, exibiu o corpão em novas fotos de biquíni enquanto curte as férias nas praias de Trancoso, na Bahia. Recém-solteira, a apresentadora posou em um bangalô e tomou água de coco.