Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíniReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lívia Andrade, de 42 anos, exibiu o corpão em novas fotos de biquíni enquanto curte as férias nas praias de Trancoso, na Bahia. Recém-solteira, a apresentadora posou em um bangalô e tomou água de coco.
fotogaleria
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
Lívia Andrade aumenta a temperatura da web com novas fotos de biquíni - Reprodução / Instagram
“Segunda de primeiríssima…”, escreveu ela na legenda da publicação, que ainda ganhou emojis de carinha apaixonada, coral, concha, palmeira, coco, sereia e golfinho. Nos comentários, os internautas não economizaram ao elogiar a apresentadora.

“Você brilha diferente quando sua alma fica feliz”, apontou um perfil. “Como consegue ser tão linda assim Lívia? Amo”, elogiou outro. “Muito linda! Você é encantadora com toda sua beleza e seu jeito de ser”, disse um terceiro.

Lívia confirmou o fim do relacionamento de quase cinco anos com o empresário Marcos Araújo durante o "Domingão com Huck", da TV Globo, no último domingo (4). Os boatos da separação surgiram em setembro e ganharam força após a apresentadora passar o Natal sem a companhia de Marcos.