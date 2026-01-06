Nina e Lucas Lima estão em viagem pela África do SulReprodução / Instagram
Quem é Nina Forlin?
Nina é publicitária, fotógrafa e professora de yoga nas horas vagas. Em seu site, se descreve como uma pessoa "apaixonada pela escrita, pelo mar e por tudo que envolve conexão com a natureza", justamente o tema central de suas fotografias e de suas fotos no Instagram. Há mais de um ano, ela integra a equipe brasileira da Netflix.
Forlin também é autora: em 2023 publicou pela Editora Paraquedas a obra "Mergulhos". Descrito como uma "ode ao amor, ao encontro (e ao reencontro) com o outro e com si mesmo", o livro é repleto de imagens luminosas e aquáticas, acompanhamos uma espécie de cartografia afetiva.
Essa é a primeira relação assumida por Lucas desde o término do seu casamento com Sandy, com quem viveu por 24 anos. No ano passado, o músico esteve envolvido em boatos de romance com Mina Winkel, ex-De Férias com o Ex; no entanto, eles nunca confirmaram o namoro.
