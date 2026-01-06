Nina e Lucas Lima estão em viagem pela África do SulReprodução / Instagram

Estadão Conteúdo
O músico Lucas Lima confirmou, nesta segunda-feira (5), o namoro com a publicitária Nina Forlin. Ambos estão em viagem pela África do Sul.
O cantor publicou, em seu Instagram, uma foto de Nina de costas e marcou o perfil da namorada. Ela, por sua vez, postou uma foto de si mesma com Lucas onde os dois também aparecem de costas. "Obrigada por topar minhas loucuras!", disse, na legenda.
Lucas Lima faz viagem com novo affair - Reprodução / Instagram
Nina integra a equipe brasileira da Netflix - Reprodução / Instagram
Nina se descreve como uma pessoa 'apaixonada pela escrita e pelo mar' - Reprodução / Instagram
Nina compartilha fotos surfando nas redes sociais - Reprodução / Instagram
Nina e Lucas Lima estão em viagem pela África do Sul - Reprodução / Instagram
Nina publicou, em 2023, o livro 'Mergulhos' - Reprodução / Instagram

Quem é Nina Forlin?

Nina é publicitária, fotógrafa e professora de yoga nas horas vagas. Em seu site, se descreve como uma pessoa "apaixonada pela escrita, pelo mar e por tudo que envolve conexão com a natureza", justamente o tema central de suas fotografias e de suas fotos no Instagram. Há mais de um ano, ela integra a equipe brasileira da Netflix.

Forlin também é autora: em 2023 publicou pela Editora Paraquedas a obra "Mergulhos". Descrito como uma "ode ao amor, ao encontro (e ao reencontro) com o outro e com si mesmo", o livro é repleto de imagens luminosas e aquáticas, acompanhamos uma espécie de cartografia afetiva.

Essa é a primeira relação assumida por Lucas desde o término do seu casamento com Sandy, com quem viveu por 24 anos. No ano passado, o músico esteve envolvido em boatos de romance com Mina Winkel, ex-De Férias com o Ex; no entanto, eles nunca confirmaram o namoro.