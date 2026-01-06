Nina e Lucas Lima estão em viagem pela África do Sul - Reprodução / Instagram

Publicado 06/01/2026 11:53

O músico Lucas Lima confirmou, nesta segunda-feira (5), o namoro com a publicitária Nina Forlin. Ambos estão em viagem pela África do Sul.

O cantor publicou, em seu Instagram, uma foto de Nina de costas e marcou o perfil da namorada. Ela, por sua vez, postou uma foto de si mesma com Lucas onde os dois também aparecem de costas. "Obrigada por topar minhas loucuras!", disse, na legenda.