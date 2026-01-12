Depois, ele foi levado, na manhã desta segunda-feira (12), para Acari, no Sertão do Rio Grande do Norte, local onde ela cresceu. Uma nova cerimônia será realizada na Casa de Cultura de Acari, a partir das 14h, enquanto o enterro acontece no Cemitério Municipal, às 17h.
Cultura brasileira de luto
Referência do teatro potiguar e conhecida do grande público por trabalhos na TV Globo, Titina enfrentava um câncer de pâncreas e estava em tratamento havia cerca de seis meses.
Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e criada em Acari, a artista construiu a carreira a partir da cena teatral do estado. Atuou e dirigiu em grupos como a “Casa de Zoé” e o “Candeia”, tornando-se um nome central das artes cênicas potiguares e uma voz ativa na valorização da cultura nordestina.
Na televisão, ganhou projeção nacional ao interpretar Socorro em “Cheias de Charme”, papel que a tornou popular junto ao público. Ao longo dos anos, participou de produções como “Onde Nascem os Fortes” (2018), “A Lei do Amor” (2016), “Mar do Sertão” (2022) e, mais recentemente, “No Rancho Fundo” (2024).
