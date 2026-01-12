Morte de Titina Medeiros gerou comoção entre colegas e fãs - Daniel Pinheiro / Ag. News

Morte de Titina Medeiros gerou comoção entre colegas e fãsDaniel Pinheiro / Ag. News

Publicado 12/01/2026 14:04

O corpo da atriz Titina Medeiros, que morreu aos 48 anos após luta contra um câncer no pâncreas , foi velado na noite deste domingo (11), horas após o falecimento da artista, no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, capital do estado.

Depois, ele foi levado, na manhã desta segunda-feira (12), para Acari, no Sertão do Rio Grande do Norte, local onde ela cresceu. Uma nova cerimônia será realizada na Casa de Cultura de Acari, a partir das 14h, enquanto o enterro acontece no Cemitério Municipal, às 17h.

Cultura brasileira de luto

Referência do teatro potiguar e conhecida do grande público por trabalhos na TV Globo, Titina enfrentava um câncer de pâncreas e estava em tratamento havia cerca de seis meses.

Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e criada em Acari, a artista construiu a carreira a partir da cena teatral do estado. Atuou e dirigiu em grupos como a “Casa de Zoé” e o “Candeia”, tornando-se um nome central das artes cênicas potiguares e uma voz ativa na valorização da cultura nordestina.



Na televisão, ganhou projeção nacional ao interpretar Socorro em “Cheias de Charme”, papel que a tornou popular junto ao público. Ao longo dos anos, participou de produções como “Onde Nascem os Fortes” (2018), “A Lei do Amor” (2016), “Mar do Sertão” (2022) e, mais recentemente, “No Rancho Fundo” (2024).