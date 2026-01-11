Titina Medeiros enfrentava um câncer no pâncreas e estava em tratamento havia cerca de seis mesesReprodução / Instagram
Na televisão, ganhou projeção nacional ao interpretar a Socorro em Cheias de Charme, papel que a tornou popular junto ao público. Ao longo dos anos, participou de produções como Onde Nascem os Fortes (2018), A Lei do Amor (2016), Mar do Sertão (2022) e, mais recentemente, No Rancho Fundo (2024).
A morte da atriz gerou comoção entre colegas e fãs. Artistas como Claudia Abreu e Grace Gianoukas prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o talento, a generosidade e a importância de Titina para a cultura nordestina.
Titina Medeiros era casada com o ator César Ferrario, 51 anos, com quem mantinha uma relação de cerca de 20 anos e com quem também contracenou em Cheias de Charme.
