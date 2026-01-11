Titina Medeiros enfrentava um câncer no pâncreas e estava em tratamento havia cerca de seis meses - Reprodução / Instagram

Rio - A atriz Titina Medeiros morreu neste domingo (11), aos 48 anos, em Natal (RN). Referência do teatro potiguar e conhecida do grande público por trabalhos na TV Globo, Titina enfrentava um câncer de pâncreas e estava em tratamento havia cerca de seis meses.



Natural de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, e criada em Acari, a artista construiu a carreira a partir da cena teatral do estado. Atuou e dirigiu em grupos como a “Casa de Zoé” e o “Candeia”, tornando-se um nome central das artes cênicas potiguares e uma voz ativa na valorização da cultura nordestina.



Na televisão, ganhou projeção nacional ao interpretar a Socorro em Cheias de Charme, papel que a tornou popular junto ao público. Ao longo dos anos, participou de produções como Onde Nascem os Fortes (2018), A Lei do Amor (2016), Mar do Sertão (2022) e, mais recentemente, No Rancho Fundo (2024).



A morte da atriz gerou comoção entre colegas e fãs. Artistas como Claudia Abreu e Grace Gianoukas prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o talento, a generosidade e a importância de Titina para a cultura nordestina.



Titina Medeiros era casada com o ator César Ferrario, 51 anos, com quem mantinha uma relação de cerca de 20 anos e com quem também contracenou em Cheias de Charme.