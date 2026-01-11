Encontro aconteceu em uma praça de Curitiba, onde eles se conheceram - Reprodução / TV Globo

O jovem Roberto Farias Thomaz, de 19 anos, que ficou desaparecido por cinco dias no Pico Paraná , ponto mais alto do Sul do país, reencontrou pela primeira vez, após o caso, a amiga Thayane Smith Moraes, também de 19 anos, que o deixou sozinho na trilha.

O encontro aconteceu em uma praça de Curitiba, onde eles se conheceram, e foi exibido no "Fantástico" deste domingo (11). Antes do reencontro, Thayane conta que tentou ligar para o amigo, mas não conseguiu. Ao se verem novamente, os dois trocaram um aperto de mão.







"Desculpa por ter deixado você para trás. Eu não imaginei que isso ia acontecer", diz a amiga.

"Olha, eu peço a Deus que ele tenha te deixado no acampamento bem e a salvo. Eu confiei em você. A sua bolsa, estou entregando com as suas coisas que tem dentro e o que eu tenho para dizer é, se cuida, Deus te abençoe muito e nosso laço se encerra aqui", responde Roberto Farias.

"Tá bom, adeus", fala Thayane.

Relembre o caso

Roberto subiu o Pico Paraná, o ponto mais alto do Sul do País, no dia 31 de dezembro, acompanhado da amiga Thayane Smith Moraes, com a intenção de ver o nascer do sol no primeiro dia do ano. Na manhã de 1º de janeiro, eles começaram a descer a montanha.

Em determinado ponto do trajeto, o jovem foi abandonado pela amiga e se perdeu de outros trilheiros, seguindo uma sinalização equivocada, o que o levou para fora da trilha principal. Roberto era amigo de Thayane há cerca de dois meses.



Após quatro dias desaparecido, e mais de 20 km percorridos em trechos de mata fechada, Roberto localizou uma fazenda e pediu ajuda. Durante os dias perdidos, ele seguiu o curso do rio e relata ter saltado de uma cachoeira de cerca de 20 metros para sobreviver.

*Com informações do Estadão Conteúdo