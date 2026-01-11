Turista se recupera bem após mordida de tubarão em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 13:35

A turista Tayane Dalazen usou as redes sociais, neste domingo (11), para mostrar o momento em que foi mordida por um tubarão-lixa, na última sexta-feira (9), em Fernando de Noronha, Pernambuco.



Nos Stories, do Instagram, Tayane compartilhou o vídeo que foi gravado por seu guia. No post, ela escreveu: “Hora do beijinho”. Antes de publicar as imagens, a advogada deu seu relato do que aconteceu.



“No dia 9 de janeiro, fui até a Praia do Porto para realizar um mergulho com um guia credenciado, em uma atividade comum na região: nadar com tubarões-lixa. Sempre tive plena consciência de que se trata do habitat de animais selvagens e que, embora não seja uma espécie conhecida por ataques frequentes, riscos existem”, iniciou ela.



Em seguida, Tayane explicou que entrou no mar a partir da praia, de snorkel, e nadou até o local do mergulho. “Em nenhum momento toquei, alimentei ou provoquei qualquer animal, nem saltei de embarcação”, disse.



No entanto, a advogada chamou a atenção para a atitude de outro guia, que acompanhava um grupo diferente do dela, na região. Em outro vídeo, compartilhado pela turista, é possível observar que o homem bate na cabeça de um dos animais com uma câmera de ação.



“Independentemente de ter ocorrido uma mordida ou qualquer outro acidente, chama a atenção a conduta de um guia que, momentos antes, desferiu uma pancada em um tubarão com uma câmera. São fatos que merecem ser apurados e devidamente esclarecidos”, afirmou.



Para finalizar o texto, Tayane tranquilizou os seguidores e disse que está bem e fora de qualquer risco. “Em breve estarei plenamente recuperada e, sem dúvidas, voltarei a Fernando de Noronha”, escreveu ela, que em outra publicação mostrou como está a cicatrização da mordida na coxa direita.