Livro do professor da UnB César Augusto Tibúrcio Silva está disponível em uma biblioteca de Harvard - Reprodução / Instagram

Livro do professor da UnB César Augusto Tibúrcio Silva está disponível em uma biblioteca de HarvardReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2026 11:03

Um professor da Universidade de Brasília (UnB) se emocionou ao descobrir que um dos livros escritos por ele está disponível na Biblioteca Central de Harvard, a Widener Library. A surpresa foi feita enquanto ele visitava a filha, que estuda na universidade.

fotogaleria

Em seu perfil, Mariana Ferreira Silva, aluna de mestrado em Harvard, compartilhou a surpresa que fez para o pai, o professor de contabilidade César Augusto Tibúrcio Silva. “O meu pai é professor da UNB há décadas, completamente apaixonado pela academia e pela profissão. Junto com a minha mãe e com o meu irmão, meu maior incentivador e inspiração”, se declarou.



No vídeo, Mariana conta que descobriu o livro, “Custos no Setor Público”, do pai, em um dia que resolveu pesquisar o nome dele no sistema de aluguel de livros das bibliotecas. Durante a visita da família à universidade americana, no fim do ano passado, ela decidiu surpreender o professor com a notícia.



“Eu tinha visitado essa biblioteca no dia anterior e inventei um ‘migué’, falando que eu queria buscar um livro. Foi o momento mais legal da viagem.Ver minha família toda orgulhosa, assim como eu estava. Ver meu pai emocionado e orgulhoso também”, contou.



Segundo a mestranda, César Augusto ficou tão emocionado que quis tirar foto em todos os lugares com o próprio livro na mão. “E foi muito bonitinho porque depois disso, em todo lugar que a gente ia, ele tirava foto junto do livro. Muito fofo. Obrigada, pai, por ter sido o melhor professor que eu poderia ter pedido na vida, por ter me ensinado e continuar me ensinando tanto. É muito especial para mim saber que tem um pouquinho de você aqui”, finalizou ela agradecendo.



Em seu perfil, o professor falou sobre a surpresa. “Minha filha descobriu que uma pequena obra minha está em uma das Biblioteca de Harvard. Uma das fotos mostra também um exemplar da Bíblia de Gutemberg. Linda surpresa, Mariana Ferreira. Muito contente com a surpresa”, escreveu.

