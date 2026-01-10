Decisão atende a um pedido do próprio Banco CentralRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ministro do TCU diz que parecer de técnicos sobre BC não se confunde com decisão da corte
Jhonatan de Jesus diz que análise é preliminar, baseada apenas em resposta do Banco Central, e que julgamento final caberá ao colegiado do tribunal
Comissão de Ética da Presidência instaura processo contra general Augusto Heleno
Procedimento está relacionado a falas do ex-ministro em reunião ministerial de julho de 2022
Em vídeo na praia gravado no recesso, Lula prega contra 'preconceito entre direita e esquerda'
Nas imagens, petista aparece sem camisa e de boné enquanto caminha pela praia e faz reflexão política
Em entrevista, influenciadora Isabel Veloso deixou conselho sobre a morte
Jovem foi diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, câncer agressivo no sistema linfático, em 2021, ainda na adolescência
Isabel Veloso, que morreu aos 19 anos, deixa filho bebê e enfrentou críticas nas redes
Informação sobre falecimento foi divulgada pelo marido, Lucas Borbas, por meio de uma publicação no Instagram
Homem que mutilou cavalo vivo em Bananal é preso em operação contra tráfico de drogas
Ação da Polícia Civil deteve oito pessoas e cumpriu 14 mandados de busca e apreensão
