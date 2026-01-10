Caatinga e Pantanal foram os únicos biomas com crescimento frente à supressão da vegetação nativaPolícia Federal / Divulgação
Inpe confirma redução de desmatamento na maioria dos biomas
Queda foi maior na Mata Atlântica, 37,89%, segundo o Instituto
Influenciadora Isabel Veloso, que lutava contra um câncer, morre aos 19 anos
Notícia foi confirmada pelo marido da jovem nas redes sociais
Turista de São Paulo é mordida por tubarão ao mergulhar em Fernando de Noronha
Apesar do susto, Tayane Dalazen está bem
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 13,5 milhões
Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6
TJ de MT paga R$ 28,4 milhões em valores extras a magistrados e é alvo de denúncia no CNJ
O pagamento foi viabilizado por meio de um crédito suplementar de R$ 40 milhões disponibilizado pelo governador Mauro Mendes (União) ao Judiciário, por decreto publicado em dezembro
PM encontra 'arsenal de guerra' em cofres de 2 casas no litoral de São Paulo
Dentre os itens apreendidos estavam fuzis, espingardas e 1,5 mil munições
