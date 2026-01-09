Parte das armas não tinha documentação e estava com a numeração raspada - Agência SP

Parte das armas não tinha documentação e estava com a numeração raspada Agência SP

Publicado 09/01/2026 21:54

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após a apreensão de dez armas de fogo em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O armamento, considerado um arsenal de guerra, estava escondido dentro de cofres instalados em dois imóveis ligados ao suspeito. A identidade dele não foi divulgada.

A prisão aconteceu na madrugada da quinta-feira (8), depois de uma denúncia anônima que indicava a existência de armas guardadas em um cofre em uma pousada no bairro Cidade Jardim. Chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo homem, que se apresentou como proprietário do estabelecimento.

Durante a vistoria, os PMs localizaram um cofre contendo armas de fogo e duas caixas de munições em um dos quartos. A polícia identificou em seguida a existência de outro endereço relacionado ao suspeito, no bairro Jardim Califórnia. No segundo imóvel, foi encontrado mais um cofre com armas e munições.

Diferentes Calibres

No total, os policiais apreenderam dois fuzis, duas espingardas, três pistolas, dois revólveres e uma garrucha, além de cerca de 1,5 mil munições de diferentes calibres.

Segundo a Polícia Militar, parte das armas não possuía documentação e apresentava numeração raspada. Também foram recolhidos acessórios como bolsas para transporte de armas longas, um coldre e chaves de manutenção.

O caso foi registrado na Delegacia de Caraguatatuba como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido e será investigado. O material apreendido foi encaminhado para perícia

Apreensão no Guarujá

Outro caso de apreensão de armas de diversos calibres no litoral de São Paulo ocorreu em novembro do ano passado, no Guarujá.

Na ocasião, a Polícia Civil descobriu um arsenal que também classificou como "de guerra" escondido em uma residência na Rua Alagoas, no bairro Vila Cunhambebe. No local, foram encontrados diversos armamentos de grosso calibre que seriam entregues para uma facção criminosa.

A ação ocorreu após monitoramento de um suspeito. Os agentes observaram um homem de 42 anos chegando ao imóvel com uma sacola e comportamento suspeito. A abordagem revelou que ele tinha acesso à garagem da casa, onde foram encontrados os armamentos.

Na ação, os policiais apreenderam dois fuzis (de calibre 7.62 e 5.56); duas pistolas Glock 9 mm; 12 carregadores para fuzis; uma capa de colete balístico; 1.041 munições de diversos calibres, incluindo 7.62, 5.56, 223 e 9 mm; maletas para acondicionamento de armas; e carregador do tipo "caracol" com capacidade para 100 tiros.