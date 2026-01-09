O shopping isolou a área do acidente, acionou socorro e colabora com as autoridades - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 09/01/2026 20:32 | Atualizado 09/01/2026 21:04

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 9, depois de cair de uma escada entre andares do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 52 anos e teria se acidentado após "queda de escada (de) 10 metros". Detalhes sobre as causas da queda não foram informadas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a morte foi confirmada no local pelo SAMU. A ocorrência será apresentada à Polícia Civil.

Em nota, o Cidade São Paulo lamentou o ocorrido e diz se solidarizar com a família. O empreendimento afirma ainda que acionou o socorro, isolou a área e que colabora com as autoridades.

A Polícia Militar confirmou o acidente e informou que o caso foi levado para o 78°DP (Jardins).

Com a exceção do local do acidente, que foi isolado, as demais áreas do shopping continuam em funcionamento, segundo o shopping "De forma responsável, seguindo os protocolos de segurança".