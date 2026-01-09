O shopping isolou a área do acidente, acionou socorro e colabora com as autoridadesRovena Rosa/Agência Brasil
Homem morre após cair de escada em shopping na Avenida Paulista
O óbito foi confirmado no local pelo SAMU e não há confirmações da motivação do acidente
Galípolo e diretores do BC se reunirá com presidente do TCU em meio à crise do Master
Pauta do encontro será a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro do ano passado pelo BC
Lula chega a 15 trocas de ministros no terceiro mandato com saída de Lewandowski
Governo fez substituições, em média, a cada dois meses e doze dias
Áudio mostra prefeito de Cuiabá dizendo 'torcer' para que servidoras não engravidem ao mesmo tempo
Brunini discutia sobre o pagamento do adicional de insalubridade durante o período de licença-maternidade
Nestlé retira fórmulas infantis de dezenas de países, entre eles o Brasil
Motivo do recolhimento é a possível presença de uma substância de origem bacteriana
Resultados do Enem 2025 serão divulgados no dia 16
Notas estarão disponíveis na Página do Participante
