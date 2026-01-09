A cabo do Exército Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, foi morta com uma facada no pescoçoReprodução Instagram
Soldado que matou cabo do Exército será julgado pela Justiça comum
Crime foi enquadrado como feminicídio
Soldado que matou cabo do Exército será julgado pela Justiça comum
Crime foi enquadrado como feminicídio
Vídeo: ônibus em chamas bate em barranco na rodovia Fernão Dias
ANTT informou que veículo não tinha autorização para transporte de passageiros
Moraes autoriza condenado pelo 8 de Janeiro a visitar filha internada em estado grave
O custodiado deve estar acompanhado por policiais durante todo o deslocamento e dentro do hospital
Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF
Órgão informou ainda que o procedimento foi adotado após o recebimento de quatro denúncias sobre o atendimento médico prestado a Bolsonaro, que está preso na Superintendência da PF em Brasília
Sem consenso no Senado, líder do governo diz que Jorge Messias terá votos para chegar ao STF
Expectativa do governo é que a sabatina seja remarcada para o início de fevereiro
Pelo terceiro dia consecutivo, chuva coloca toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos
Centro de Gerenciamento de Emergência emitiu novo alerta nesta sexta-feira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.