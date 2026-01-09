Jaques Wagner admite que não há consenso no Senado sobre a indicação de Jorge Messias ao STFJefferson Rudy/Agência Senado
Sem consenso no Senado, líder do governo diz que Jorge Messias terá votos para chegar ao STF
Expectativa do governo é que a sabatina seja remarcada para o início de fevereiro
Pelo terceiro dia consecutivo, chuva coloca toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos
Centro de Gerenciamento de Emergência emitiu novo alerta nesta sexta-feira
Transparência Internacional acusa governo Lula de perseguição e cobra retratação
ONG reconhece que autoridades tentam deslegitimar e intimidar entidade
Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso'
O caso, registrado como furto, é investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas
Ciro Nogueira defende Zema como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições deste ano
Senador reforçou ainda que não tem interesse em integrar a chapa presidencial.
Elevador de mercado cai em SP e deixa quatro pessoas feridas
Acidente ocorreu em unidade do Oba Hortifruti na manhã desta sexta-feira (9); será feito laudo pericial para apurar caso
