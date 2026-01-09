Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso'Reprodução
Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso'
O caso, registrado como furto, é investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas
Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso'
O caso, registrado como furto, é investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas
Ciro Nogueira defende Zema como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições deste ano
Senador reforçou ainda que não tem interesse em integrar a chapa presidencial.
Elevador de mercado cai em SP e deixa quatro pessoas feridas
Acidente ocorreu em unidade do Oba Hortifruti na manhã desta sexta-feira (9); será feito laudo pericial para apurar caso
Moraes pede manifestação da PGR sobre Smart TV, pastor e livros para Bolsonaro
Solicitação da Senadora Damares Alves sobre vistoria em cela também deve estar no parecer de Gonet
Lula celebra acordo UE-Mercosul: 'Dia histórico para o multilateralismo'
Presidente afirma que o tratado 'amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados'
Saiba quem é o promotor de Justiça que foi feito refém por criminosos no interior de SP
Polícia prendeu um homem suspeito de estar envolvido no crime
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.