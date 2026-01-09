Pia batismal de bronze é furtada de paróquia em Campinas: 'Objeto de profundo valor religioso' - Reprodução

Publicado 09/01/2026 16:08

Uma pia batismal de bronze foi furtada da igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Campinas, no interior de São Paulo. O sumiço do objeto religioso foi divulgado nesta quinta-feira, 8.

A paróquia informou o furto em suas redes sociais e pediu informações que levem à localização do bem, "objeto consagrado e de profundo valor religioso e simbólico para a fé católica", segundo a publicação.

Foi registrado boletim de ocorrência no dia 2 de janeiro e a Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o registro policial, o furto ocorreu entre os dias 29 e 30 de dezembro. Na postagem, a paróquia pede ajuda à comunidade para obter de volta a pia. "Pedimos com responsabilidade e serenidade que qualquer informação que possa conduzir à sua localização seja comunicada. Contamos com a colaboração da comunidade e reforçamos nosso apelo ao respeito pelos espaços sagrados e pelos sinais da fé que pertencem a todos."

A paróquia fica no Jardim Chapadão, em Campinas. A pia batismal, composta de pedestal, bacia e jarra, foi confeccionada artesanalmente em bronze. Conforme a coordenação de segurança patrimonial da paróquia, a peça religiosa foi utilizada pela última vez na celebração do Natal, no dia 25 de dezembro. Depois da cerimônia, ela foi levada para a sacristia, onde ficam outros objetos litúrgicos. O furto foi descoberto por auxiliares da paróquia.

O caso, registrado como furto, é investigado pela equipe do 3º Distrito Policial de Campinas.

A pia batismal é um recipiente usado pela Igreja Católica para reservar a água benta e consagrada destinada à ministração do sacramento do batismo. A criança ou pessoa a ser batizada é imersa ou banhada com essa água, representando sua purificação e renascimento espiritual. São feitas, geralmente, de pedra ou mármore, sendo menos comuns as de madeira e metal.