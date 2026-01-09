Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - AFP

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)AFP

Publicado 09/01/2026 14:34 | Atualizado 09/01/2026 14:34





"Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos", publicou no X (antigo Twitter). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, nesta sexta-feira (9), a aprovação na União Europeia do acordo de livre comércio com o Mercosul . O chefe do Executivo classificou a medida como "um dia histórico para o multilateralismo"."Em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos", publicou no X (antigo Twitter).

"O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos", acrescentou o presidente.



Ele ainda citou que a "decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de US$ 22,4 trilhões".

Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de… — Lula (@LulaOficial) January 9, 2026

Aprovação

O Conselho Europeu autorizou, na tarde desta sexta, a assinatura do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul, abrindo caminho para um dos mais amplos pactos já negociados pelo bloco europeu.

Em comunicado, o Conselho informou que "adotou duas decisões que autorizam a assinatura do Acordo de Parceria Mercosul-UE e do Acordo Comercial Interino", classificando o avanço como um marco na relação entre as duas regiões.



Segundo o texto, os acordos estabelecem uma estrutura abrangente para o relacionamento com os países do Mercosul - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - ao combinar "diálogo político, cooperação e relações comerciais" em um único arcabouço. O Conselho ressalta, contudo, que a autorização não significa a conclusão definitiva do processo.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo