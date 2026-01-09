Arquidiocese de Olinda e Recife lamentou o ocorrido - Divulgação / Arquidiocese de Olinda

Publicado 09/01/2026 13:00

Uma mulher, de 56 anos, foi detida, nesta quinta-feira (8), após quebrar uma imagem de Nossa Senhora dentro da igreja Matriz de Santa Isabel Rainha de Portugal, em Paulista, na Grande Recife, em Pernambuco.

Segundo relatos, a mulher, que estava sentada em uma das cadeiras da igreja, levantou-se e foi em direção à estátua, que empurrou ao chão. Após o ocorrido, ela deixou o local aparentando estar desnorteada.

A Arquidiocese de Olinda e Recife lamentou o ocorrido e informou que o pároco da igreja, padre Douglas Severo, registrou um boletim de ocorrência. Ele, duas testemunhas e a mulher foram levados à delegacia.

A mulher foi liberada após ser autuada por dano ao patrimônio.

