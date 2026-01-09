Arquidiocese de Olinda e Recife lamentou o ocorridoDivulgação / Arquidiocese de Olinda
Mulher é detida após quebrar imagem de Nossa Senhora em igreja de Pernambuco
Suspeita foi autuada por dano ao patrimônio
Motta celebra acordo Mercosul-UE e diz esperar impacto em emprego e investimentos
Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que tratado é 'um passo importante para um mundo mais unido'
Empresário desaparecido após cair de moto aquática é encontrado morto em SC
Jhon Pool deixou três filhos
Adolescente é apreendida por tentar envenenar familiares com 'chumbinho' em MG
Jovem, de 17 anos, confessou ter colocado substância tóxica em marmitas da mãe, do pai e do primo após desentendimento por causa de relacionamento amoroso
Homem é preso com arsenal de guerra escondido em cofres no litoral de SP
Suspeito foi flagrado em Caraguatatuba com dez armas de fogo, incluindo fuzis, e cerca de 1,5 mil munições após denúncia anônima
Ministros do governo Lula comemoram aprovação do acordo comercial UE-Mercosul
Membros da gestão do petista afirmam que medida é uma 'vitória da diplomacia do diálogo sobre a política do isolamento'
