Momento foi compartilhado nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Passageiros de um ônibus precisaram sair pela janela, nesta quinta-feira (8), após o veículo cair em uma ribanceira na BA-001, em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Cinco pessoas ficaram feridas. O momento foi compartilhado nas redes sociais.
Segundo informações da prefeitura, as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O acidente ocorreu quando o motorista perdeu o controle do ônibus, de acordo com a "TV Santa Cruz". Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, informou a Polícia Militar.
 
 