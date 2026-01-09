Criminoso preso estava no carro que teria sido usado pelos bandidosDivulgação
Promotor e família são feitos reféns por mais de 5h em São Paulo
Criminosos invadiram residência
Promotor e família são feitos reféns por mais de 5h em São Paulo
Criminosos invadiram residência
Com vetos, Lula sanciona Lei do Devedor Contumaz
Punições incluem bloqueio de CNPJ e proibição em licitações
Criança de 3 anos morre afogada em piscina após entrar em casa de vizinho em MG
Menina teria passado pelo portão da garagem entreaberto; proprietários da casa prestaram os primeiros socorros
Morre o jornalista Conrado Corsalette, aos 47 anos
Cofundador do site Nexo, ele teve passagens por Estadão, Folha de S. Paulo e Poder360
Gêmeos siameses recém-nascidos morrem após cirurgia de separação em Goiás
Bebês eram unidos pelo tórax, abdômen e bacia, uma condição considerada rara e de alta complexidade
Funcionário de asilo é preso acusado de estuprar idosa com Alzheimer em SP
Caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.