Funcionário de asilo estuprou uma idosa de 84 anosReprodução / Internet
Funcionário de asilo é preso acusado de estuprar idosa com Alzheimer em SP
Caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília
Funcionário de asilo é preso acusado de estuprar idosa com Alzheimer em SP
Caso segue sob investigação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília
Vídeo: Ato pelo 8 de janeiro na USP termina em confusão e agressões com ex-deputado bolsonarista
Vereador Rubinho Nunes também está envolvido no episódio
Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões
Dezenas sorteadas foram: 19 - 28 - 36 - 37 - 48 - 52
Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro
Advogados sustentam que o atendimento seria individual, supervisionado e não traria interferência na rotina da unidade nem risco à segurança
Primeiro ciclone extratropical de 2026 deve atingir o Sul do País e provocar impactos em SP e outros Estados
Defesa Civil do Rio Grande do Sul aleta para o risco de chuva muito volumosa e ventania já nesta sexta-feira (9)
Casos de Síndrome Respiratória Grave estão em queda, diz InfoGripe
Análise abrange Semana Epidemiológica 53, encerrada em janeiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.