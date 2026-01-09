Funcionário de asilo estuprou uma idosa de 84 anos - Reprodução / Internet

Publicado 09/01/2026 08:11

São Paulo - Um funcionário de um asilo foi preso, nesta quarta-feira (7), por suspeita de ter estuprado uma idosa, de 84 anos, diagnosticada com Alzheimer, em Marília, no interior do estado.

Segundo a Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o suspeito chegou a fugir antes da chegada da polícia, mas foi localizado e detido posteriormente.

O órgão ainda informou que mais detalhes da ação serão "preservados em natureza da ocorrência".

O caso foi registrado como estupro de vulnerável e segue sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília.